Mezuniyet töreninde gözaltı!

Üniversite öğrencilerine mezuniyette gözaltı!





Celal Bayar Üniversitesi mezuniyet töreninde trajikomik bir olay yaşandı.







Matematik son sınıfta okuyan öğrenciler Nuran Gelen ve Sevilay Yerli mezuniyet sevinci yaşayamadan tören esnasından sivil polisler tarafından hiç bir delil göstermeden sözde F..Ö'den gözaltına alındılar.





Hayatlarının en mutlu gününde 2 kız öğrencinin gözaltına alınması diğer öğrenciler ve aileler tarafından şaşkınlık ve tepki ile karşılandı. Bu mutlu günlerinde bu gibi üzücü olayın yaşanması aileleri ve öğrenci arkadaşlarını çok üzdü.





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