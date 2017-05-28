Samanyolu Haber /Gündem / Mezuniyet töreninde gözaltı! /28 Mayıs 2017 08:25

Mezuniyet töreninde gözaltı!

Hizmet Hareketi'ne kitlesel kırım operasyonlarında yeni aşamaya geçildi. Hukuksuzluğa her geçen gün yenisini ekleyen RTE/AKP rejimi yaptıklarıyla kendisine adeta tur bindirdi.

SHABER3.COM

Üniversite öğrencilerine mezuniyette gözaltı!

Celal Bayar Üniversitesi mezuniyet töreninde trajikomik bir olay yaşandı.

Matematik son sınıfta okuyan öğrenciler Nuran Gelen ve Sevilay Yerli mezuniyet sevinci yaşayamadan tören esnasından sivil polisler tarafından hiç bir delil göstermeden sözde F..Ö'den gözaltına alındılar.

Hayatlarının en mutlu gününde 2 kız öğrencinin gözaltına alınması diğer öğrenciler ve aileler tarafından şaşkınlık ve tepki ile karşılandı. Bu mutlu günlerinde bu gibi üzücü olayın yaşanması aileleri ve öğrenci arkadaşlarını çok üzdü.

Aktif Haber
<< Önceki Haber Mezuniyet töreninde gözaltı! Sonraki Haber >>

Ramazan'da inleyen gönüller

Ramazan'da inleyen gönüller

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Yandaş sunucuyu konuğu canlı yayında 'cahil' diye azarladı!

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Kasetçiler Erdoğan'ın ne kadar yakınında?

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı

Dünyanın başkentinde 17 dilde teröre kınama mesajı

ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

ABD Meclisi, IFLC'yi resmen tanıdı!

'Dünyanın Renkleri' ABD Kongresi'nde

'Dünyanın Renkleri' ABD Kongresi'nde

3D yazıcıyla ürettikleri roketti uzaya fırlattılar

3D yazıcıyla ürettikleri roketti uzaya fırlattılar

Trump Nato aile fotoğrafı çekimi sırasında Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itti

Trump Nato aile fotoğrafı çekimi sırasında Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç'i itti

ABD Kongresi'nden Erdoğan’a: Gestapo… İslamofaşist… Mafya…

ABD Kongresi'nden Erdoğan’a: Gestapo… İslamofaşist… Mafya…

Erdoğan 'Haçlı Ordusu' komutanına haddini bildirirken!..

Erdoğan 'Haçlı Ordusu' komutanına haddini bildirirken!..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:33:36