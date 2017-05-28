AKP Zeytinlikleri söktürmekte kararlı

ÜRETİM reform paketi kapsamında ‘zeytinliklere sanayi tesisi yapılmasına’ kapı açan düzenlemeye AK Partili milletvekillerinden “Sırıtıyor, reform paketine gölge düşürüyor” itirazı geldi. Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nun perşembe günkü toplantısında yaşanan tartışmada AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Bu, maalesef sırıtıyor, reform paketine biraz gölge düşürüyor. Bu maddeyle, özellikle alternatif alan bulunamaması ve Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nun uygun görmesi şartıyla, bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar gelirse zeytin sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilecek. Zeytin özel bir ağaç türü. Bunun ileride büyük, ciddi sıkıntılar vereceğini düşünüyorum ve bu üretimi ciddi manada destekleyecek, sanayiyi geliştirmede ciddi açılımlar sağlayacak bu reform paketinde bu maddenin sırıttığını ve açıkça, bir iktidar milletvekili olarak da bu maddenin kanundan çıkarılması gerektiğini sayın bakanımıza arz ediyorum” dedi.





ARAZİLER YOK EDİLDİ









AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise şunları söyledi: “Bütün gelir getirici ağaçlara önem verilmeli, zeytin, bağ, portakal, fındık vesaire, nerede hangi ağaç ve bitki varsa oralarda o bitkiler, o ağaçlar azami şekilde korunmalı. Şehir, sanayi, baraj, havaalanı kurularak çok verimli araziler yok edilmiştir. Kahramanmaraş Ovası bu konuda bir örnektir. Şehir, sanayi, baraj, havaalanı, yılda üç verim alınan birinci kalite ovamızın yarısını yok etmiştir. Kahramanmaraş Yeni Organize Sanayi örneği, bir tarafta kırsal alana ağaç dikiliyor, yılda birkaç gün askeriyenin atış alanı olarak kullanılan yerler yıl boyu boş yatıyor; diğer yandan vatandaşın ekip biçtiği birinci kalite topraklar sanayi bölgesi olarak belirlenmiş.”





ÖNCE BEN KARŞI ÇIKARIM





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şöyle konuştu: “Kesinlikle birinci sınıf tarım arazilerine, zeytinlik bahçelerine sanayi tesisi kurmaktan yana değilim. Önce ben karşı çıkarım. Ama bakıyorsunuz, geniş bir arazi ve burada zeytin ağaçlarımız var, çok az sayıda zeytin ağacı var. Bakın, bu yasada siyasiler karar vermeyecek, zeytin koruma kurulu kuruyoruz. Bu zeytincilikle ilgili maddeyi toptan çıkarırız ama bu bölgeler geri kalmış. Yani zeytinlik sahalarını ya da tarım alanlarını yok etmeden de sanayileşmek mümkün, onları da güçlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu konuyu Tarım Bakanlığımızla istişare edeceğiz. Ben doğrusu bunda illa böyle olsun diye ısrarcı olmayacağım çünkü spekülasyona gidiyor.”





150 YAŞINDA ZEYTİN AĞACI VAR





KONUYLA ilgili olarak konuşan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Anne sütünden sonra en sağlıklı ürün zeytin ve zeytinyağıdır. Siz zeytin üretimini artırma yerine zeytin üretimini köreltmeyi planlıyorsunuz. İşte ‘15 tane zeytin ağacı yoksa orası zeytinlik değildir.’ 100 yaşında, 150 yaşında zeytin ağaçları var” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, “Domatesten, kirazdan sonra zeytin infialiyle karşılaşacağız. Vakit varken bu zeytin işini buradan çıkartalım” diye konuştu.