Samanyolu Haber /Gündem / Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon /18 Mayıs 2017 13:00

Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon

Hizmet Hareketi'yle ilişkili kurumlara yönelik soykırım operasyonları devam ediyor. AKP eliyle bu kez Konya'da bulunan Mevlana Üniversitesi'nin çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı. 15 Temmuz Darbe Tiyatrosu'ndan sonra kapatılan üniversitelerin hakkında operasyonlar sırayla devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı. Kısa süre önce de İstanbul'da bulunan Süleymanşah Üniversitesi eski çalışanları ve akademisyenleri gözaltına alınmıştı.

SHABER3.COM

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve kapatılan Mevlana  Üniversitesinde çalışmış 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen  adreslere düzenlediği operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, üniversitenin hastanesinde çalışan bazı doktor ve hemşirelerin de bulunduğu şüpheliler, Konya eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. 

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
<< Önceki Haber Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon Sonraki Haber >>

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

AKP'li Özdağ'dan yandaş İhlas Grubu'na: Paranızı biz veriyoruz

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Tercüman Erdoğan'ın "YPG terör örgütü" ifadesini sansürledi

Tercüman Erdoğan'ın

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:57