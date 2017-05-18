Mevlana Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hizmet Hareketi ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve kapatılan Mevlana Üniversitesinde çalışmış 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında, üniversitenin hastanesinde çalışan bazı doktor ve hemşirelerin de bulunduğu şüpheliler, Konya eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.





Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.