Çavuşoğlu: 'Almanya'ya yalvaracak değiliz!'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman vekillerinin İncirlik'e alınmamasına ilişkin, "Ben sadece Türk hükümetinin gelecek günlerde fikrini değiştirmesini ümit edebilirim. Aksi takdirde Alman parlamentosu hiç kuşkusuz askerlerini Türkiye'de bırakamaz" açıklamasında bulunmuştu.





Konuya ilişikin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı bana karşı farklı, basına karşı farklı konuşuyor. Siz bizim bakanlarımızı engelleyeceksiniz, sonra bizi engellemeyin, sizin yaptığını şantaj diyin. Almanya, 'Biz Türkiye'ye karşı istediğimizi yaparız' zihniyetinden vazgeçmeli. Bunun değiştiğini söyledik. Artık Türkiye'ye istediğiniz gibi muamele edemezsiniz. Bunu kabul etmeyiz. Sizin çifte standartlarınıza boyun eğmeyiz. Türkiye'ye bir patron gibi değil, dost gibi yaklaşacaksınız. Türkiye size ne yaptı ki siz Erdoğan düşmanlığını ön plana çıkarıyorsunuz. Diplomasi de böyle bir şey yok. Temel kural, karşılılıklılık esasıdır. Bir şey yapıyorsan bunun karşılığını göreceksin. Almanya bize karşı olumlu bir adım atarsa biz iki adım atarız. Almanya İncirlik'ten çıkmak isterse kendileri bilir, onlara yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, yardımcı olduk. Ayrılmak isterlerse de güle güle deriz" ifadelerini kullandı.