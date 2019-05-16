Samanyolu Haber /Gündem / Metroda İmamoğlu izdihamı yaşandı /16 Mayıs 2019 20:05

Metroda İmamoğlu izdihamı yaşandı

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasını Maslak Metrosu'na taşıdı. Ayazağa yönünden metroya binen İmamoğlu'nun çevresi, yüzlerce vatandaş tarafından kuşatıldı. Kendisiyle ''selfie'' yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, espriyi patlattı ve kendi vaatlerini sahiplenen rakibi Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: ''Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın.''

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bu kez farklı bir ''lokasyonda'' çalışma yaptı. Ayazağa yönünden Maslak Metro İstasyonu'na giriş yapan İmamoğlu'nun etrafı, bir anda yüzlerce vatandaş tarafından adeta kuşatıldı. Bir anda karşılarında seçilmiş İBB Başkanı'nı gören vatandaşlar, kısa bir şaşkınlıktan sonra cep telefonlarına sarıldı. Kimi vatandaşlar İmamoğlu ile ''selfie'' yaparken kimi yurttaşlarda, cep telefonlarından canlı yayın yaparak, yakınlarını İmamoğlu ile buluşturdu. ''Ekrem Başkan'' ve ''Her şey çok güzel olacak'' sloganlarını atan vatandaşlar, İmamoğlu'ndan görüntü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

''BAŞKANIM GÜLÜMSEYİN!''

İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek isteyen bir kadın vatandaşın, ''Başkanım gülümseyin'' demesi, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Kendisiyle ''selfie'' yarışına girenlerin çoğunlukla üniversite öğrencisi olduğunu öğrenen İmamoğlu, fırsatı kaçırmadı ve kendi vaatlerini sahiplenen rakibi Binali Yıldırım'a, ''Aman ha kopya çekmeyin, kopya çekecekler var, örnek almasın. Her gence söylüyorum. Sakın kopya çekmeyin'' sözleriyle gönderme yaptı. Vatandaşlar, kendilerine, ''Her şey çok güzel olacak'' şeklinde seslenen İmamoğlu'na, alkışlarla karşılık verdi.
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