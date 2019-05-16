Antarktika'da ürküten veri: 5 kat artış gösterdi

Yeni uydu verileri, Antarktika'daki buz kayıplarının kıtanın iç bölgelerine doğru genişlediğini gösterdi.





Güney Okyanusu'nun ısınması, buzulların hızla denizlere kaymasıyla sonuçlanıyor. Buzulların, 1990'lardan 5 kat daha hızlı kaybedildiği, 1992'de Batı Antarktika'daki buz tabakasının daha kararlı olduğu, bugün ise genişliğinin dörtte birine kadar inceldiği bildiriliyor. Kaybın en kötü olduğu noktalarda, buz kalınlığının 100 metre yok olduğu belirtiliyor.





Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırma, 1992'den 2017'ye kadar olan buz tabakası yüksekliğinin uydu ölçümlerini hava durumu bilgileriyle karşılaştırdı.





Kısa vadeli değişikliklerin kar yağışını değiştirmesinin, uzun vadeli iklim değişikliği sonuçlarına neden olduğunu belirten uzmanlar, Batı Antarktika buz tabakasının tamamen kaybedilmesi, dünyadaki kıyı şehirlerini boğarak küresel deniz seviyesini yaklaşık beş metre yükselteceğini vurguluyor. Mevcut kayıplar ise her on yılda iki katına çıkıyor.