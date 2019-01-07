Samanyolu Haber /Gündem / Metin Akpınar için bir soruşturma daha /07 Ocak 2019 16:21

Metin Akpınar için bir soruşturma daha

Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında yaptığı açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. Akpınar’ın “Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik etme” suçunu işlediği iddiasına ilişkin hazırlanan dosya ayrıldı. Düzenlenen fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

AYRI BİR FEZLEKE DÜZENLENDİ!

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar'ın “Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik” suçuna ilişkin dosyasını ayırarak, ayrı bir fezleke düzenledi. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görev kapsamına girdiği belirtilerek gönderildi.

Öte yandan Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkın bir kesimini aşağılama”, “suçu ve suçluyu övme”, Müjdat Gezen hakkında ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
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