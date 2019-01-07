Metin Akpınar için bir soruşturma daha

Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.







AYRI BİR FEZLEKE DÜZENLENDİ!





Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Akpınar'ın “Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik” suçuna ilişkin dosyasını ayırarak, ayrı bir fezleke düzenledi. Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görev kapsamına girdiği belirtilerek gönderildi.





Öte yandan Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkın bir kesimini aşağılama”, “suçu ve suçluyu övme”, Müjdat Gezen hakkında ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.