Çocuğuna ait çorabı hatıra olarak saklayan tutuklu babaya soruşturma

Yargının, Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik suç uydurma faaliyetleri pes dedirtecek boyutlara ulaştı. Sincan Cezaevi’nde tutuklu Emrah Şanlıtürk hakkında, dolabında bebeğine ait çorap bulundurmaktan soruşturma başlatıldı.













Sincan F Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda arama yapan cezaevi yönetimi tarihe geçecek tirajikomik bir uygulamaya imza attı. Emrah Şanlıtürk’ün dolabındabir adet çorap bulan gardiyanlar bunu tutanakla tespit etti. Soruşturma evrakında, ”…oda araması esnasında giysi dolabında 1 adet kız çocuğu çorabı tespit edilmiş olup, görevli memurlar tarafından muhafaza altına alınmıştır…’ diye anlatılan gelişmenin ardından Şanlıtürk’ten savunma istendi.









‘…Tarafınıza isnat edilen suç (olay) ile ilgili olarak en geç 3 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak savunmanızı vermeniz gerektiği, bu süre içerisinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ olunur.’ diye soruşturma evrakıyla karşı karşıya kalan Emrah Şanlıtürk şaşkınlığını gizleyemedi. Şanlıtürk’ün açıklamasını Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kamuoyu ile paylaştı. Emrah Şentürk, eşi hamileyken tutuklanmıştı ve bebeğini 26 günlükken görebilmişti. O görüşmede kız evladının çorabının tekini hatıra olarak yanına almıştı. Emrah Şentürk, 8 ay bebeğinin çorabını koklayarak hasret gidermişti. Aramada bulunan ve ‘suç’ görülen çorabın hikâyesi bu dramdan ibaretti.





İdare memuru ve katip imzalı soruşturma evrakında şu ifadeler yer aldı:













Ceza İnfaz Kurumumuzda 19/02/2018 tarihinde A-12-35 nolu odada silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan tutuklu olarak kalmakta olan Emrah Şanlıtürk’ün oda aramasında giysi dolabında 1 adet kız çocuğu çorabı tespit edilmiş olup, görevli memurlar tarafından muhafaza altına alınmış olduğu, 19/02/2018 tarihli Kısmi Arama Tutanağından anlaşılmakla; 5275 sayılı Kanun’un 37 ve 47/4 maddeleri ile İnfaz Tüzüğünün 143/ maddesine göre olay ile ilgili disiplin soruşturması yapılacağından, yukarıda tarafınıza isnat edilen suç (olay) ile ilgili olarak en geç 3 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak savunmanızı vermeniz gerektiği, bu süre içerisinde savunma vermediğiniz takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ olunur. 20/02/2018