Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için saat verdi

Soğuk hava yönünü batıya çeviriyor, bugünden itibaren kar yağışı batı illerinde etkisini artıracak. Hafta ortasından itibaren soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Kuzey ve Doğu kesimlerde ise kar yağışı ve tipi devam edecek.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklama şöyle:





"İstanbul’da dün (12.12.2016 Pazartesi) yağmur şeklinde başlayan yağışın bugün (13.12.2016 Salı) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği ve Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer 5 cm’ye kadar örtü yapabileceği bekleniyor. Kar yağışından ötürü meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."





Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün yayınladığı saatlik hava durumuna göre, saat 09.00-12.00 arasında sulu kar etkili olacak. Yoğun kar yağışı ise İstanbul'da saat 15.00'da bastıracak. İstanbullunun iş çıkış saatinde kar etkisini arttıracağını, kar yağışının etkisini arttırarak devam ettireceği belirtildi.





THY SEFERLERİ İPTAL





Öte yandan Türk Hava Yolları da (THY) bugün İstanbul Atatürk Havalimanı ile yurdun belirli bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta 20 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini istendi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi de (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü de yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle bir dizi tedbir aldı.





BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI





TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. D-100 karayolunun Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Bakacak ve Sarıçökek, TEM otoyolunun da Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde etkili olan kar yağışı sürülere zor anlar yaşatıyor.Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarırken karayolları ekipleri tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerinde artmasının beklendiğini bildirdi.





İŞTE SON TAHMİNLER





Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı olmak üzere Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Yalova, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.





5-10 DERECE DÜŞECEK





Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 5 ila 10 derece olmak üzere hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'den başlayarak batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 4





İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 6





İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu 11





Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17





Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10





Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10





Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı 3





Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 4