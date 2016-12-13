Samanyolu Haber /Gündem / 12 saat İstanbul'da tur atmışlar, kimse durdurmamış ! /13 Aralık 2016 10:46

12 saat İstanbul'da tur atmışlar, kimse durdurmamış !

Beşiktaş'ta 44 kişiyi şehit eden teröristlerin eylemde kullandıkları aracın görüntüsüne ulaşıldı. İki teröristin, bomba yüklü araçla 12 saatlik İstanbul turu attıkları belirlendi.

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İstanbul’da cumartesi gecesi Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen saldırıda kullanılan otomobilin görüntüsüne ulaşıldı. Saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin bilgilere polisin, patlatılan aracın şaşe numarasından yola çıkarak ulaştığı, aracın kayıt bilgilerinin şaşe numarasından tespit ettiği öğrenildi.

OTOMOBİLİ 6 ARALIK’TA SATIN ALDILAR

Mustafa Şekeroğlu ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre, 6 Aralık Salı günü 20 bin TL’ye satın alınan aracın satışı Kartal’daki bir noterde gerçekleşti. Adres olaraksa Bağcılar gösterildi. 2006 model Chevrolet Aveo marka aracı R.C.’den satın alan 22 yaşındaki Tufan B., canlı bomba olduğu belirtilen Murat kod adlı teröriste verdi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA İSTANBUL TURU

Bu bilgilerden sonra araçla ilgili geniş çaplı çalışma yapan polis, MOBESE ve EDS kayıtlarını inceledi. Aracın izine Vatan Caddesi’nde rastlandı. Polisin ulaştığı detaylara göre bomba yüklü araç, patlamadan 12 saat önce iki kez Vatan Caddesi’nden, Emniyet Müdürlüğü binası ve karşısındaki Aksaray Orduevi’nin önünden geçti. İlkinde sabah saat 10.40 sıralarında tespit edilen aracın aynı güzergâhtan aynı yönde ikinci geçişi ise saat 15.28’de saptandı.

ARAÇTA BİRİ KADIN İKİ TERÖRİST VARDI

Araçta, biri başörtüsü takmış kadın olmak üzere iki kişi tespit edildi. Trafikte dikkat çekmemek için birlikte gezen ve aile görüntüsü veren teröristler, kameralara yakalanmamak için MOBESE ve EDS noktalarından geçerken aracın güneşliklerini de indirdiler. Kırmızı montlu ve kirli sakallı olan teröristin aracı kullandığı anlaşıldı.

En son 15.28’de görüntülenen aracın Vatan Caddesi’nden sonra Saraçhane güzergâhını kullandığı belirlendi.
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