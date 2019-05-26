Meteoroloji’den son dakika uyarı: Yanacağız!

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.







SICAK HAVAYA DİKKAT!





Meteoroloji’den uyarı geldi: “Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”





BÖLGELERİMİZDE HAVA





MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BURSA 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANAKKALE 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR 11°C, 29°C

Az bulutlu





DENİZLİ 17°C, 34°C

Az bulutlu





İZMİR 19°C, 34°C

Az bulutlu





MANİSA 17°C, 35°C

Az bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık





HATAY 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





ÇANKIRI 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





ESKİŞEHİR 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu





SİVAS 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu





DÜZCE 11°C, 31°C

Parçalı bulutlu





SİNOP 17°C, 24°C

Parçalı bulutlu





ZONGULDAK 15°C, 26°C

Parçalı bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 12°C, 29°C

Parçalı bulutlu





BAYBURT 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu





SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı bulutlu





TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 4°C, 22°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu





KARS 3°C, 21°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu





MALATYA 14°C, 30°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu





VAN 11°C, 21°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 11°C, 32°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu





GAZİANTEP 17°C, 32°C

Az bulutlu





SİİRT 17°C, 30°C

Az bulutlu





ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Az bulutlu