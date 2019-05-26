Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den son dakika uyarı: Yanacağız! /26 Mayıs 2019 21:17

Meteoroloji’den son dakika uyarı: Yanacağız!

Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının; Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

SICAK HAVAYA DİKKAT!

Meteoroloji’den uyarı geldi: “Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.”

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR 19°C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA 17°C, 35°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 11°C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 17°C, 24°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 22°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

KARS 3°C, 21°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 30°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

VAN 11°C, 21°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C
Az bulutlu

SİİRT 17°C, 30°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Az bulutlu
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