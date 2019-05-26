Samanyolu Haber /Gündem / Polis tartıştığı kadın meslektaşını vurdu! /26 Mayıs 2019 21:29

Polis tartıştığı kadın meslektaşını vurdu!

Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu.

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Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi’ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal’ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulanslSelahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal’ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal’ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.’nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal’ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı.
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