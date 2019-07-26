Meteoroloji’den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun’un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize’nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.





Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.





BAZI İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Az bulutlu 30





İstanbul: Az bulutlu 30





İzmir: Az bulutlu ve açık 34





Adana: Az bulutlu ve açık 35





Bursa: Az bulutlu 33





Antalya: Az bulutlu ve açık 33





Samsun: Parçalı bulutlu 28





Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26





Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27





Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38







