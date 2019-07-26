Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji’den hava durumu uyarısı /26 Temmuz 2019 22:36

Meteoroloji’den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi. Hava durumu raporuna göre, Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. İşte bazı illerin hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun’un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize’nin yükseklerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38


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