Samanyolu Haber /Gündem / İşte TÜİK'in cevaplayamadığı o soru /26 Temmuz 2019 22:48

İşte TÜİK'in cevaplayamadığı o soru

İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, 2015 yılından bu yana TÜİK’in yabancılara toprak satışına ilişkin rakamları açıklamadığına dikkat çekerek, yabancılara ne kadar toprak satıldığını sordu.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılından bu yana yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan toprak satışına ilişkin verileri paylaşmadığını hatırlatan İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, rakamların neden paylaşılmadığını ve ne kadar toprak satışı gerçekleştirildiğine ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi. 

Çulhaoğlu, TBMM’ye sunduğu önergesinde “2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma Planımda; 15 Mayıs 2005 tarihi itibarı ile ülkemizde 272. 511 492 metrekare büyüklüğündeki 49 bin taşınmazın 52 bin 818 kişiye satıldığı belirtilmekte, bu satışlarda en fazla mülkiyet edinen Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, bursa, Antalya, Muğla, Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Harran Bölgesi, Aydın, Denizli ve kısmen de diğer illerden taşınmaz satın aldıkları bilinmektedir” bilgisine yer verdi. 

Yeniçağ'ın haberine göre, İYİ Parti Meclis Grubu’ndan 20 milletvekilinin imzası ile verilen Araştırma Önergesi şu şekilde:






Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte TÜİK'in cevaplayamadığı o soru Sonraki Haber >>

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:45