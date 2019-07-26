İşte TÜİK'in cevaplayamadığı o soru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılından bu yana yabancı gerçek ve tüzel kişilere yapılan toprak satışına ilişkin verileri paylaşmadığını hatırlatan İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu, rakamların neden paylaşılmadığını ve ne kadar toprak satışı gerçekleştirildiğine ilişkin Meclis’e araştırma önergesi verdi.







Çulhaoğlu, TBMM’ye sunduğu önergesinde “2007-2013 Dönemi 9. Kalkınma Planımda; 15 Mayıs 2005 tarihi itibarı ile ülkemizde 272. 511 492 metrekare büyüklüğündeki 49 bin taşınmazın 52 bin 818 kişiye satıldığı belirtilmekte, bu satışlarda en fazla mülkiyet edinen Suriye, Lübnan, İngiltere, ABD ve Mısır vatandaşlarının yoğun olarak İstanbul, bursa, Antalya, Muğla, Konya, Trabzon, İzmir, Manisa, Harran Bölgesi, Aydın, Denizli ve kısmen de diğer illerden taşınmaz satın aldıkları bilinmektedir” bilgisine yer verdi.





Yeniçağ'ın haberine göre, İYİ Parti Meclis Grubu’ndan 20 milletvekilinin imzası ile verilen Araştırma Önergesi şu şekilde:























