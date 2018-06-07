Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil Dünya Kupası'nı kaçırabilir /07 Haziran 2018 14:43

Mesut Özil Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman Milli Futbolcu Mesut Özil'in Dünya Kupası'nda oynamama ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Sözcü’nün Alman basını BILD’den aktardığı habere göre,  Mesut Özil, Dünya Kupası’nı kaçırabilir. Belinde ve dizinde ağrıları bulunan Özil’in sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.

Son 4 günde antrenmana çıkamayan Mesut’un Suudi Arabistan ile oynanacak hazırlık maçında sahada yer almayacağı ve Dünya Kupası’nı da kaçırma ihtimalinin olduğu kaydedildi.

Teknik Direktör Joachim Löw Mesut’un sağlık durumuyla yakından ilgileniyor. Avusturya ile oynanan hazırlık maçında 76. dakikada yerini Draxler’e bırakan Mesut Özil, takımının tek golünü atmıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mesut Özil Dünya Kupası'nı kaçırabilir Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:36:11