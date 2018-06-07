Samanyolu Haber /Dünya / Alman devi güvenlik endişesiyle 36 bin şirket telefonundan WhatsApp'ı sildirdi /07 Haziran 2018 14:46

Alman devi güvenlik endişesiyle 36 bin şirket telefonundan WhatsApp'ı sildirdi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhastsApp Continental tarafından kara listeye alındı. Dev firma 36 bin telefonda bu uygulamanın kullanılmasını yasakladı.

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özelliği nedeniyle değil bir yasak haberi ile gündemde.

Dünyanın en büyük lastik firmaları arasında yer alan Alman devi Continental, 1.5 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ı tabiri caizse kara listeye aldı.

Yasağın nedeni ise gizlilik endişesi olarak açıklandı. 

Continental yaklaşık 36 bin şirket telefonundaki WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını gizlilik endişeleri gerekçesiyle yasakladığını açıkladı. 

Şirketten konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada ise, akıllı telefon ve tabletlerde saklanan kişi bilgilerinin güvenliğine yönelik endişelerden dolayı yasağın hemen yürürlüğe girdiği bilgisinin altı çizildi. 
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