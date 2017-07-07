Samanyolu Haber /Gündem / Meslekten ihraç edilen polis memuru ölü bulundu /07 Temmuz 2017 08:56

Meslekten ihraç edilen polis memuru ölü bulundu

Konya'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Melikşah Kültür, arkadaşına ait stüdyo dairede ölü bulundu. Kültür'ün, 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

Meslekten ihraç edilen polis memuru ölü bulundu



Melikşah Kültür, 6 gün önce bir arkadaşını arayıp 'Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek' dediği arkadaşının dairesine yerleşti. Bir daha Kültür'den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi.

Apartmana giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Kültür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Kültür'ün çürümeye başlayan cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Melikşah Kültür'ün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalara nedeniyle 3 ay önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.
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