Samanyolu Haber /Gündem / Vakfa bağış yap, dersten 100 ile geç /07 Temmuz 2017 08:50

Vakfa bağış yap, dersten 100 ile geç

EGE Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya kimse inanam Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilerin devlet vakıflarına bağış yatırarak dersten geçebilecekleri belirtildi. adı..

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Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinde bugün sabah saatlerinde Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzalı bir duyuru yayınlandı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere hitaben yazılan duyuruda dersten kalan öğrencilerin devlet vakıflarına yapacakları 100 lira tutarındaki bağışı belgelemeleri durumunda 100 not ile geçebilecekleri bildirildi.

Duyuruda 'Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı'na veya 15 Temmuz şehitleri ve gazileri vakfına veya Kızılay'a 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler. Prof. Dr. Gökalp Kahraman' ifadelerine yer verildi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ise  'Böyle bir uygulamamız yoktur. Bu bilgi ile ilgili tüm incelemeler başlatılmıştır' denildi.
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