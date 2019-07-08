Samanyolu Haber /Ekonomi / Mesafeden gözü korkan havaalanı yolcusu Sabiha Gökçen'e kaçtı /08 Temmuz 2019 12:41

Mesafeden gözü korkan havaalanı yolcusu Sabiha Gökçen'e kaçtı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay 2018'in aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 31 artışla 1 milyon 193 bin oldu. Yeni havalimanının uzak olmasından ötürü turistler Sabiha Gökçen'i tercih ediyor. Yeni havalimanı ise Atatürk Havalimanı'nın yolcu sayısını yakalayamadı.

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İstanbul Sabiha Gökçen'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında bu yılın ilk yarı yolcu istatistikleri belli oldu.

Yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen ay dış hatlar yolcusunda büyük artış oldu. Haziran ayında dış hatlarda yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti.

TURİSTLERİN GÖZDESİ SABİHA GÖKÇEN

Türkiye’deki her 5 turistten 1’inin uğradığı İstanbul’da hem yerli hem de yabancı yolcular yeni havalimanı yerine Sabiha Gökçen Havalimanını tercih ediyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Atatürk Havalimanı'nın alternatifi olarak inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın performansının altında kaldı. Mart sonunda açılan İstanbul Havalimanı Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde geçen yıl Atatürk Havalimanı'nın yakaladığı yolcu sayısını yakalayamadı.

-Atatürk Havalimanı 2018 2. Çeyrek yolcu sayısı: 17 milyon 62 bin 230

-İstanbul Havalimanı 2019. 2. Çeyrek yolcu sayısı: 15 milyon 942 bin 832

Atatürk Havalimanı yolcu sayısının altında kalan İstanbul Havalimanı bekleneni vermedi. Yeni havalimanı yılın 2. çeyreğinde kapatılan Atatürk Havalimanı’na göre yüzde 10,2 daha az yolcu taşıdı.
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