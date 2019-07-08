Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gece yarısı görevden alınması sonrası değerlendirmelerde bulundu.





TÜSİAD Başkanı, Çetinkaya'nın görevden alınmasına dair, "Merkez Bankası bağımsızlığı makro ekonomik istikrar için şarttır. Dünyada bize benzer ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip ülke olarak Merkez Bankası bağımsızlığına fazlasıyla özen göstermeliyiz." dedi.







"BATAN GEMİ VARSA, BELKİ DE BATMASI GEREK"





Simone Kaslowski, geçen yıl kurda yaşanan aşırı oynaklığın ardından bankaların belli bir yük altına girdiğini, dolayısıyla takipteki kredi oranlarının arttığı söyledi.





Bu kapsamda bankaların daha sağlıklı sektörleri destekleyebilmeleri adına takipteki kredilerle nasıl mücadele edeceğine yönelik bazı kararların tartışıldığını belirten Kaslowski, "Burada batan bir gemi varsa, belki de batması gerek." dedi.





ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE DESTEK

Kaslowski, partili cumhurbaşkanlığındaki (cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) sakıncaları gidermeye odaklı anayasa değişiklikleri yapılacağına dair çalışmalara da temas etti.

Kaslowski, "Bunların hem süratle hazırlanmasını bekliyor, hem de sistemi yeni denge ve kontrol mekanizmalarıyla destekleyecek değişiklikler görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.









