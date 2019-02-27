Samanyolu Haber /Politika / Mersin'de Kocamaz'a şok: YSK da itirazı reddetti, adaylık şansı kalmadı /27 Şubat 2019 18:37

Mersin'de Kocamaz'a şok: YSK da itirazı reddetti, adaylık şansı kalmadı

YSK, Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına itiraz eden Demokrat Parti'nin yaptığı başvuruyu reddetti. Kocamaz, DP'den aday olamayacak. YSK, dün İyi Parti'nin Kocamaz itirazını da reddetmişti.

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Parti’nin, bu karara yaptığı itiraz, YSK’nin gündemine geldi. YSK, Kocamaz’ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulu’nun kararını yerinde bularak, Demokrat Parti’nin itirazını reddetti.
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