Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanı 'affa karşıyım' dedi, MHP'den cevap geldi: Mutlaka yasalaşacak /27 Şubat 2019 18:32

Yargıtay Başkanı 'affa karşıyım' dedi, MHP'den cevap geldi: Mutlaka yasalaşacak

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af çıkarılmasına karşıyım" diyen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e, "Çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki süreçte teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır" yanıtını verdi.

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MHP, 24 Haziran seçimleri döneminde af çıkarılması çağrısında bulunmuş, Eylül 2018'de Meclis'e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. MHP'nin af teklifine ittifak yaptığı AKP sıcak bakmamıştı. Ancak arka planda yapılan çalışmalar basına yansımış ve af olmasa bile bir ceza indiriminin gündeme gelebileceği belirtilmişti.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, bugün "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu. Cirit ayrıca ''belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum" görüşünü dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cirit'e yanıt verdi. Cirit'in açıklamalarının kendisini bağladığını söyleyen Yıldız, "Anayasanın 87. maddesinde af çıkarma yetkisi tanınıyor, Meclis'in özel ve genel af çıkarma yetkisi orada düzenleniyor, dolayısıyla Meclis özel ve genel af çıkarabiliriz ceza indirimi yapabilir" dedi.

Cirit'in açıklamalarının hukuki altyapısının bulunmadığını ifade eden Yıldız, "Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Teklifimizin kanunlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte teklifimiz mutlaka yasalaşacaktır" açıklamasında bulundu.
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