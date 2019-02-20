Samanyolu Haber /Politika / ''Anladığım kadarıyla şimdi yeni bir talimat geldi: DSP'ye arka çıkın ki, muhalif oylar bölünsün' /20 Şubat 2019 11:36

''Anladığım kadarıyla şimdi yeni bir talimat geldi: DSP'ye arka çıkın ki, muhalif oylar bölünsün'

Sözcü yazarı Emin Çölaşan CHP'den aday gösterilmeyen isimlerin belediye başkanı aday olmak için başvurduğu Demokratik Sol Partisi (DSP) hakkında değerlendirmede bulundu. Çölaşan, DSP için "AKP-MHP koalisyonunun 'Oyları bölmekle görevlendirilen kurtarıcı meleğine' dönüştü" dedi.

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"Yandaş medya"ya talimat gittiğini iddia eden Çölaşan, "DSP övgülerini seçim yaklaştıkça daha da sık göreceğiz" diye yazdı. 

"Meğer DSP diye bir parti varmış!" başlığıyla (20 Şubat 2019) bir yazı kaleme alan Çölaşan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: 

...Gündemde şimdi DSP var.
Geçmiş zamanda kuruldu, büyüdü, gelişti, Ecevit'in liderliğinde iktidara sahip oldu ve onun ölümünden sonra adını bile unuttuğumuz bir tabela partisine dönüştü.
Tablo yıllardan beri böyle.
Son yılları, son dönemleri bir düşünün…
Yaşanan seçimleri bir düşünün…
Aklınızın bir köşesinde hiç DSP var mıydı?
Yoktu çünkü artık siyaset piyasasından silinip gitmişti.
Tüzel kişiliği duruyordu, seçime girme hakkı vardı, hepsi o kadar!

Şimdi anlıyoruz ki bu parti meğer sütre gerisine çekilmiş, 31 Mart seçimlerinde CHP'den aday olmayı başaramayan küskünleri bekliyormuş!
CHP adaylarını seçerken bazı hatalar yaptı, bazı değerli insanları devre dışı bıraktı. Önce bu gerçeği bilelim, sonra konumuza devam edelim…
Ve DSP, şimdi AKP-MHP koalisyonunun “Oyları bölmekle görevlendirilen kurtarıcı meleğine” dönüştü.
CHP'den aday olamayan kim varsa kapağı DSP'ye atıyor.
Bazı il ve ilçelerde DSP'nin de adayları var ama gerçekçi olalım, bu parti umutlarını CHP'li küskünlere bağlamış durumda.

Bizim yandaş medyamızın halini arada sırada burada yazarım. Bunların pek çoğu yukarıdan gelen talimatla haber yapar.
Anladığım kadarıyla şimdi yeni bir talimat geldi!
“DSP'ye arka çıkın ki, CHP ile İYİ Parti'nin oylarını bölsün…”
Bu gerçeği onların gerek televizyon kanallarında, gerekse gazetelerinde her gün görmekteyiz.
DSP övgülerini seçim yaklaştıkça daha da sık göreceğiz.
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