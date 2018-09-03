Merkez'in kritik açıklamasına kur neden tepki vermedi?

Bloomberg HT canlı yayınına katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın açıklamasıyla net bir faiz artışı beklentisine girildiğini ifade ettiler.





İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin Bloomberg HT'ye Merkez Bankası'nın bugünkü duyurusunun faiz artışı yapacağı şeklinde okunabileceğini belirtti.







Sezgin sert bir faiz artırımı beklemediğimi belirterek "çünkü şu anda piyasa oynaklığının bir kısmı faiz artışıyla çözülecek konular değil, sert artış ekonomiyi daha olumsuz dengeye de götürebilir bu nedenle Merkez Bankası çok sert bir faiz artışını tercih etmeyebilir" değerlendirmesini yaptı.





Sezgin Merkez Bankası 13 Eylül toplantısında faiz artışı yaparsa TL'de pozitif tepki olacağını bildirdi.





'KURUN BUNA TEPKİ VERMESİNİ BEKLERDİK'





Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı Merkez Bankası'nın açık ve net şekilde faiz artışı sinyali verdiğini ifade etti. Kanlı "Normalde kurun buna sert tepki vermesini beklerdik, hafif bir tepki verdi. Son dönemde piyasayla Merkez Bankası arasında bakış açısı farkı oluştu. Normalde politika faizi şu an kullanılmıyor, şu an politika faizimiz %19.25, yani bandın üst kısmı. Enflasyon da bozulduğu için piyasa % 19.25'in üzerinde faiz artışı bekliyor. Merkez Bankası muhtemelen faizi % 20'lerin üzerine çekecektir" ifadesini kullandı.





MERKEZ BANKASI NE DEDİ?





Banka bugün yaptığı duyuruda fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi vereceğini belirtti. Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirten Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini bildirdi.





"PARA POLİTİKASI EYLÜL'DE YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLECEK"





Açıklamada; "Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.





Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.