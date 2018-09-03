Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası'ndan faiz artırım sinyali /03 Eylül 2018 11:41

Merkez Bankası'ndan faiz artırım sinyali

Merkez Bankası enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında 'Parasal duruş yeniden şekillendirilecektir' ifadesiyle faiz artırımı sinyali verdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, üretici fiyatlarında beklentilerin çok üzerinde artışı ortaya koydu. İlerleyen aylarda tüketici fiyatlarına da güçlü bir şekilde yansıması beklenen ÜFE'de aylık bazdaki artış yüzde 6,6, yıllık bazda ise yüzde 32,13 oldu. Kur artışı, elektrik ve doğalgaz zamları, kredi faizlerindeki artış gibi gelişmeler imalat sanayi sektörlerinde, özellikle de ithalat bağımlılığı ve döviz borçluluğu yüksek sektörlerde yüzde 40-45'lere ulaşan fiyat artışlarına yol açtı. Enflasyon verisinin ardından Merkez Bankası bir açıklama yaparak Eylül ayında faiz artırımı sinyali verdi.

Merkez Bankası açıklaması şöyle:

Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir.

Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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