Saray darbesinden sonraki ilk gün

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın 6 Temmuz Cumartesi gece yarısı görevden alınması "TCMB'ye Saray darbesi" diye nitelendiriliyor.





Merkez Bankası'nın doğrudan Saray'a bağlandığının ilanı olan skandal kararın akabinde gözler Türkiye piyasalarına çevrildi. Türkiye saati ile 09:22 itibarıyla dolar 5,7820 TL seviyesine çıktı.





DOLAR 20 KURUŞ BİRDEN YÜKSELDİ





Dolar dün Asya-Pasifik piyasalarında ilk işlemlerde 5,8247 TL seviyesine kadar çıkarak 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dolar 5,75 TL seviyesi civarında denge bulmaya çalıştı.





Geçen hafta yüzde 2,86 gerileyen dolar haftayı 5,62 TL seviyesine inmişti. Türk Lirası son iki ayda dolar karşısında en fazla getiri sağlayan para birimiydi.





TIMOTHY ASH: GÜLÜNÇ





Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, dolar/TL kurundaki ani yükselişin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, “Bir düşünce, fakat (Murat) Çetinkaya neredeyse kaybedilen İstanbul seçimlerinin sorumluluğunu üstleniyor ve günah keçisi yapılıyor. Oldukça gülünç." değerlendirmesinde bulundu.





Türk Lirası'nın Asya piyasalarında yüzde 4 daha zayıf açıldığını belirten Ash, "Merkez Bankası’nın döviz satması beklenebilir.” yorumunda bulundu.





ÇETİNKAYA'NIN YERİNE UYSAL BAŞKAN OLDU







TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı. TCMB Başkanlığı'na, Çetinkaya'nın Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Murat Uysal getirildi.





Uzmanlar görevden almanın, özel bir kanunu ve bağımsız bir hukuki statüsü bulunan Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair soru işaretlerini artıracağını belirterek, siyasi müdahale sebebiyle dolar ve euronun değerinin yeniden yükselebileceğine dikkati çekti.





Görevden almaya ilişkin tartışmalar sürerken, Reuters’a konuşan bir kaynak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’nın istifasını istediğini iddia etti.





ERDOĞAN: FAİZİ İNDİRMEDİ, ALDIM





Kaynak, Çetinkaya’nın istifa talebi üzerine Merkez Bankası’nın bağımsızlığını hatırlattığı ve bunu reddettiğini kaydetti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran 2016'dan beri TCMB Başkanı olan ve 2020'ye kadar görev süresi bulunan Çetinkaya'nın niçin görevden alındığına dair, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.” ifadelerini kullandı.