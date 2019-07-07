İlk şok: Dolar 20 kuruş birden arttı!

SAMANYOLUHABER- Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın 6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görevden alınmasına piyasaların ilk tepkisi geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı "Merkez Bankası'na darbe" şeklinde yorumlanmıştı.





Uzak Doğu piyasasının açılmasıyla Türk Lirası (TL) dolar karşısında ani bir değer kaybı maruz kaldı.





5,81 TL'YE KADAR YÜKSELDİ, EURO 6,44 TL'Yİ AŞTI





Hafta sonu 5,60 TL civarında seyreden dolar Uzak Doğu piyasalarının Merkez Bankası kararına tepkisiyle birlikte 5,81 TL'ye kadar yükseldi.





Bloomberg'de ise dolar 5,82 TL seviyesine yaklaşmasının ardından 5,78 TL seviyesine geriledi





Dolar Türkiye saati 23:00'te 5,79 TL civarında seyrediyor. TL'nin değer kaybetmesinde TCMB'nin bağımsızlığının tamamen ortadan kalktığına dair endişeler belirleyici oldu.





Eurodaki artış doları da geride bıraktı. Euro yüzde 2,4 artarak 6,44 TL'nin üzerine çıktı.





BORSA İSTANBUL'DA RALLİ SONA ERDİ





Türkiye'ye kıyasla daha düşük tutarlı işlemlerin yapıldığı Uzak Doğu piyasasında verilen ilk tepkiyi değerlendiren bir analist, "Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali ile BİST'te iki haftadır ralli vardı. O ralli artık bitti. 8 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da (BİST) sert satış dalgasına hazırlıklı olun." uyarısında bulunuyor.





Aynı analist özellikle bankacılık hisselerinde yabancı ağırlıklı satışların gelebileceğine belirtti. BİST 100 endeksinde günlük kaybın yüzde 3'ü aşabileceği ifade ediliyor.





Dolar/TL paritesi için bu akşam başlayan artış eğiliminin devam edeceği vurgulandı.





ERDOĞAN AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: FAİZ İNDİRMEDİ, ALDIM





Erdoğan, Çetinkaya'yı görevden alma gerekçesi olarak, "Faiz indirmesini söyledik, dinlemedi. Aynı kulvarda değildik. Gereğini yaptık." ifadelerini kullanmıştı.





Yeni başkan Murat Uysal'ın bu sözlerin baskısı altında kalacağı ve ay sonunda yapılacak toplantıda faiz indirmek mecburiyetinde kalacağı şeklinde yorumlanıyor.





PİYASA AÇILIR AÇILMAZ DOLAR 5,80 TL'YE KADAR YÜKSELDİ:



