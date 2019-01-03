Merkez kritik toplantıyı erkene çekti

Merkez Bankası her yıl Nisan ayında yaptığı Genel Kurul’u bu yıl 18 Ocak’ta gerçekleştirecek





Bankanın hissedarlarına yaptığı ve internet sitesinden de yayımlanan çağrıya göre, TCMB’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma günü saat 1030’da gerçekleştirilecek.





Bankanın esas mukavelesinde yer alan “Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” ifadesi “Genel Kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisi’nin tespit edeceği günde toplanır” olarak değiştiriliyor.





TCMB her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiği Genel Kurul sonrası kârının büyük bölümünü ana hissedar olan Hazine’ye aktarıyor.





Bankanın vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşti.





TCMB Hazine’ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine’ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.





2018 yılına ilişkin TCMB bilançosu ise henüz açıklanmadı.





Geçtiğimiz Temmuz ayında Merkez Bankası Başkanının görev süresi 4 yıla düşürülmüştü.





TCMB eski Başkanı Durmuş Yılmaz ve banka eski çalışanı Uğur Gürses ise süreci seçim öncesi Hazine’ye erken kaynak aktarım ihtiyacı olarak yorumladılar.





TCMB Genel Kurul tarih değişikliğinin nedenine ilişkin ise yorum veya açıklama yapmadı.





ERKEN TOPLANMASININ SEBEBİ NEDİR?









Merkez Bankası Eski Başkanı ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, “Normal Genel Kurul yerine Olağanüstü Genel Kurul toplanmasının sebebi ne olabilir? Herhalde hükümetçe ihtiyaç duyulan nakit/kaynak sıkışıklığı” dedi.





Yılmaz, bu yöntem ile “dokuz aylık tutarın Hazine’ye normal zamanından üç ay önce avans olarak devir edecektir. Bu da işlerin ne kadar sıkışık olduğunu göstermektedir… Ekonomi politikaları kısa vadeciliğin önemli bir örneğini vermekte, seçim ekonomisi tüm hızıyla devam etmektedir” dedi.





TCMB’nin vergi sonrası kârı 2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 92.5 artışla 18.38 milyar TL olarak gerçekleşmişti.





TCMB Hazine’ye 2016 yılından sağladığı yaklaşık 9.55 milyar TL kâr üzerinden yaklaşık 6.41 milyar TL aktarmıştı. Banka Hazine’ye 2017 kârından ise yaklaşık 12 milyar TL aktardı.





2018 YILINA İLİŞKİN TCMB BİLANÇOSU İSE HENÜZ AÇIKLANMADI





Eski bir Merkez Bankası çalışanı olan Uğur Gürses ise “Asıl amaç şu: 2018’de kriz koşullarında elde edilen Merkez Bankası’nın karını apar topar Hazine’ye aktarmak. Üzücü olan tarafı şu: Kriz koşullarında şirketler batarken ve zarar ederken Merkez Bankası kar elde eder. Krize çare bulmak yerine, koşa koşa bu kârı seçim kaynağı olarak Hazine’ye aktarmak için gündem oluşturulması hiç de hoş durmuyor” dedi.





AĞIR HASARLI BİR DURUM





Gürses Olağanüstü Genel Kurul toplantısının “siyasetçilerin talebiyle” erkene alındığını da belirterek, “Merkez Bankası yönetimi, yerel seçim öncesinde Ankara’daki siyasetçilerin ihtiyacı olan parayı aktarmak için olağanüstü genel kurul kararı almış. Bu gerçekten de bir merkez bankası için ağır hasarlı bir durum. Ülkenin ulusal parasına imza atanların, ulusal parayı basan kurumu siyasete para basan matbaa konumuna sokmaları çok üzücü” dedi.