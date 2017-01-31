Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez enflasyon tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı /31 Ocak 2017 11:59

Merkez enflasyon tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı

Merkez Bankası enflasyon 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltti

SHABER3.COM

Merkez enflasyon tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı

Merkez Bankası enflasyon 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltti.

Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 8'e, 2018 tahmininiyse yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltirken, 2019'a ilişkin enflasyon tahminini yüzde 5 olarak belirledi.

Öte yandan, Merkez Bankası 2017 ve 2018'e ilişkin gıda enflasyonu tahminlerini sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 olarak belirledi. Merkez Bankası'nın 2017'ye ilişkin gıda enflasyonu tahmini daha önce yüzde 7 seviyesindeydi.
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