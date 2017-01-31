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CHP Parti meclisi üyesi gözaltına alındı
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CHP Parti meclisi üyesi gözaltına alındı
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31 Ocak 2017 11:51
CHP Parti meclisi üyesi gözaltına alındı
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.
SHABER3.COM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube’ye bağlı polislerce gözaltına alınan Kadıgil’in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.
CHP, PM Üyesi Sera Kadıgil attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.
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