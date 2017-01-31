Samanyolu Haber /Gündem / CHP Parti meclisi üyesi gözaltına alındı /31 Ocak 2017 11:51

CHP Parti meclisi üyesi gözaltına alındı

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube’ye bağlı polislerce gözaltına alınan Kadıgil’in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.

CHP, PM Üyesi Sera Kadıgil attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.



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