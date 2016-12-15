Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti
Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 7.80’dan yüzde 7.69’a geriledi. Yılsonu dolar/TL tahmini ise 3.33’den 3.46’ya yükseltti. İşte Merkez Bankası’nın tahminleri:
TAHMİNLER
Aralık Kasım
Cari ay TÜFE (%) 0.79
2016 sonu TÜFE (%) 7.69 7.80
12 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 8.04 7.87
24 ay sonrası yıllık TÜFE (%) 7.31 7.27
2016 GSYH artışı (%) 2.6 2.9
2016 sonu cari açık ($ mlyr) 34.0 34.0
2016 sonu Dolar/TL 3.4602 3.3369
Repo faizi (cari ay %) 8.00 7.50
Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %) 8.32 7.61
Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %) 8.50 7.74
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti(cari ay %) 8.33