Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti /15 Aralık 2016 16:21

Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası, yılsonu dolar/TL tahminini 3.33'den 3.46'ya yükseltti.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dolar polemiği

Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 7.80’dan yüzde 7.69’a geriledi. Yılsonu dolar/TL tahmini ise 3.33’den 3.46’ya yükseltti. İşte Merkez Bankası’nın tahminleri:

TAHMİNLER

                                                     Aralık        Kasım
Cari ay TÜFE (%)                                    0.79
2016 sonu TÜFE (%)                               7.69          7.80
12 ay sonrası yıllık TÜFE (%)                  8.04          7.87
24 ay sonrası yıllık TÜFE (%)                  7.31          7.27
2016 GSYH artışı (%)                              2.6            2.9
2016 sonu cari açık ($ mlyr)                    34.0          34.0
2016 sonu Dolar/TL                                 3.4602     3.3369
Repo faizi (cari ay %)                               8.00         7.50
Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %)      8.32          7.61
Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %)    8.50          7.74
Ağırlıklı ort fonlama maliyeti(cari ay %)   8.33
<< Önceki Haber Merkez Bankası dolar tahminini yükseltti Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:28