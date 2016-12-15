Galatasaray'a peş peşe sakatlık haberleri gelmeye başladı

Sarı Kırmızılı ekibin savunma oyuncusu Serdar Aziz'in çekilen MR testinde arka adalesinde aşırı zorlanma olduğu tespit edildi. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle haftalarca forma giyemeyen Serdar Aziz'in yaşadığı bu ikinci sakatlık sonrasında, Pazar günü Ankara'da Osmanlıspor'a karşı forma giymesinin çok zor olduğu öğrenildi. Serdar Aziz'in sakatlığının tedavisine hemen başlanırken, adale sakatlığının tekrarlama riskinin bulunması nedeniyle başarılı savunmacının Ankara'da oynama şansının hayli düşük olduğu belirlendi. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in sezonun ilk yarısının sonu itibariyle oyuncusunu riske etmeyerek, Osmanlı maçı kadrosuna almayacağı çok yüksek olasılık olarak değerlendirildi.











Serdar Aziz'in Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek olmasının ardından, Sarı Kırmızılı ekibin hücumdaki önemli kozu Lukas Podolski de Osmanlı maçında oynayamayacak. Gaziantep maçında arka adalesinden sakatlanan Alman yıldızın Mr testi de olumsuz sonuçlandı ve sezonun ilk yarısının kalan 2 haftasında forma giyemeyeceği bildirildi. Alman yıldızın tedavisini sürdürmek ve Noel tatili için ülkesine erken gitmesi bekleniyor. Böylece Galatasaray'da Serdar Aziz'den sonra Podolski'nin de Osmanlı maçı kadrosunda olmaması kesinlik kazandı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in bu gelişme üzerine Eren Derdiyok'a Osmanlıspor maçında ilk onbirde yer vermesi de kesinlik kazandı. Ancak Eren Derdiyok'un bir talihsizlik yaşaması durumunda Sarı Kırmızı ekipte forvet oynayabilecek başka bir oyuncu bulunmuyor.