Samanyolu Haber /Gündem / Merkez’den yeni faiz adımı.. /28 Mayıs 2018 12:41

Merkez’den yeni faiz adımı..

Merkez Bankası Geç Likidite Penceresi (GLP) ile Politika Faizi arasındaki farkı kapattı. Son bir yıldır bankalara eskiden olduğu gibi politika faizi üzerinden değil GLP üzerinden borç veriliyordu. Böylece iki faiz arasındaki makas kapanıp para politikasında sadeleşme adımı atılmış oldu.

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Son yapılan 300 baz puanlık faiz artırımıyla birlikte GLP yüzde 16.5’e çıkarılmış politika faizi yüzde 8.0’de bırakılmıştı. Bu hamle ile politika faizi de yüzde 16.5’e yükseltildi. Fakat bu faiz artırıldı anlamına gelmiyor. Çünkü bankalara hali hazırda politika faizi üzerinden değil GLP üzerinden borç veriliyordu. GLP çarşamba günkü seviyesinde piyasaya borç vermeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda;

• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.

Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.

Merkez Bankası’nın açıklamasının hemen ardından dolar 5 kuruşa yakın gerileyerek 4.61 liraya düştü. Avro da yakın bir değer kaybıyla 5.40’ın altına geriledi.


POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi; bir hafta vadesi olan repo ihale faiz oranı ve politika faizi TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) tarafından belirleniyor. TCMB, bankaların repo taleplerini bu politika faizi üzerinden belirlenmektedir. Bankalar, TCMB ‘dan para alarak ellerinde bulunan tahvil ve bonoları teminat olarak verir ve repo yapıyorlar. Bankalar bu sayede kendilerine fon yaparlar.

GEÇ LİKİDİTE PENCERESİ NEDİR?

Geç Likidite Penceresi (GLP), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son borç veren makam olarak, gün sonu ödeme sistemlerinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla bankalara verdiği limitsiz vadeli TL borçlanma imkanı ve aynı koşullarda TL borç verme imkanı Gecelik ve geçici bir uygulama.

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