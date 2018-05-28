Merkez’den yeni faiz adımı..

Son yapılan 300 baz puanlık faiz artırımıyla birlikte GLP yüzde 16.5’e çıkarılmış politika faizi yüzde 8.0’de bırakılmıştı. Bu hamle ile politika faizi de yüzde 16.5’e yükseltildi. Fakat bu faiz artırıldı anlamına gelmiyor. Çünkü bankalara hali hazırda politika faizi üzerinden değil GLP üzerinden borç veriliyordu. GLP çarşamba günkü seviyesinde piyasaya borç vermeye devam ediyor.





Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir.





Bu doğrultuda;





• Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.





• Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.





Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır.





Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.





Merkez Bankası’nın açıklamasının hemen ardından dolar 5 kuruşa yakın gerileyerek 4.61 liraya düştü. Avro da yakın bir değer kaybıyla 5.40’ın altına geriledi.









