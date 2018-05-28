İki ülke heyetleri Trump - Kim zirvesi için görüşme trafiğinde









ABD'li bir heyet ile Kuzey Koreli yetkililer, Kim ve Trump'ın bir araya gelebilecekleri şartları oluşturmak için görüşmeler yürütüyor.





İki Kore arasındaki tampon bölgede yer alan Panmunjom köyünde gerçekleşen bu görüşmeler zirvenin gerçekleşebileceği yönündeki beklentiyi artırdı.





ABD Başkanı Donald Trump da Pazar günü Twitter hesabından, "ABD heyeti Kim Jong Un ile yapılacak zirve için gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Kuzey Kore'ye ulaştı. Kuzey Kore'nin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum." dedi.





Trump'ın mesajında, "Bir gün büyük bir ekonomik güç haline gelecekler. Kim Jong-un da benimle bu konuda hemfikir. Bu olacak." ifadeleri de yer buldu.



