Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'nın müdahalesi işse yaramadı... /07 Mayıs 2018 18:48

Merkez Bankası'nın müdahalesi işse yaramadı...

Merkez Bankası, TL’deki değer kaybının devam etmesinin ardından piyasaya döviz likiditesi sağlayacak bir zorunlu karşılık adımı attı.

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 Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi. Böylece 2.2 milyar dolar bankaların kullanımına geçti. Fakat MB döviz hamlesi doları etkilemedi.Karar sonrası 4.25’in altına inen dolar/TL, 4.2530 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB, rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu. Açıklamada, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırını yüzde 55’ten yüzde 45’e düşürdü.


 
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu değişiklikle yaklaşık 6.4 milyar Türk lirası likidite piyasadan çekilecek.

Yaklaşık 2.2 milyar ABD doları tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek.
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