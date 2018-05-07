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Noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı?
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Noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı?
/
07 Mayıs 2018 18:42
Noter onaylı diploma şartı kim için ve neden kaldırıldı?
CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili adayları için noter onaylı diploma şartını kaldırmasını mecliste protesto etti.
CHP Mecliste sordu....
CHP Mersin Milletvekilli Aytuğ Atıcı, YSK’nın Cumhurbaşkanlığı ve millitvekili adayları için noter onaylı diploma şartını kaldırmasını ilginç bir şekilde protesto etti.
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