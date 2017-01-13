Merkez Bankasının hamlesi dolara 20 kuruşluk etki yaptı

Dolarda tansiyon düşmüyor. Dolar fiyatları dün 3.75 seviyesinin altına gerilerken bugün güne 3.78 seviyesinin üstünde başlamıştı. Kur ilerleyen saatlerde 3.81 seviyesinin üstünü görürken, Merkez Bankası'nın bugün de repo ihalesi açmaması üzerine 3.78 seviyesinin altını gördü. Dolar/TL, sonrasında yenieden 3.80 seviyesinin üzerini gördü.





TCMB'nin dün haftalık repo ihalesi açmamasının sıkılaştırma olarak yorumlanması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TCMB'nin tedbir kabiliyeti olduğunu açıklaması ve global piyasalardaki olumlu hava ile dolar/TL yaklaşık 20 kuruş gerilemişti.





Öte yandan tahvil faizleri de dün yönünü aşağı çevirdi.





MERKEZ BANKASI'NDAN DOLARA YENİ HAMLE





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün de 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası'nın bu adımı öncesi 3.80 seviyesinin üstünde işlem görüren dolar, sonrasında 3.78 seviyesinin altını gördü.





Uzmanlar repo ihalesi açılmamasının amacının TL'nin maliyetini artırarak Döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak olduğunu belirtiyor.





DOLAR DÜN SERT GERİLEDİ





Bankacılar TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmamaya devam etmesi halinde gerçekten sıkılaştırmanın başlamış olacağını, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de kademeli olarak yükseleceğini böylece "örtülü faiz artırımı" yapılmış olacağını belirtiyor.





Son dönemde siyasi endişeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve TCMB'nin TL'deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi ile TL gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmış ve dolar karşısındaki günlük değer kayıpları yüzde 3 seviyelerine yaklaşmıştı.





Dün haftalık vadede 7 milyar TL repo dönüşü bulunan TCMB, miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.









TCMB'nin dünkü adımı piyasada likidite kompozisyonunu ayarlayarak örtülü faiz artırımı yapacağı beklentisi oluşturmasıyla TL dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kazanmasına neden oldu.





Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk ekonomisindeki sorunların döviz kurunun şu andaki seviyesinin açıklaması olmadığını belirterek, döviz kurunu silah gibi kullananlara karşı Merkez Bankası'nın (TCMB) tedbir alacak imkan ve kabiliyetinin bulunduğunu dile getirdi.





Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, TCMB'nin ellerinin bağlı olmadığını, harekete geçmesi gerektiğini ve geçeceğini söylemişti.





FAİZDEN BAŞKA BİRÇOK ENSTRÜMAN VAR





Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli de dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, TCMB'nin attığı bu adımın spekülatif atakları bertaraf etmek için atılabilecek adımlardan biri olduğunu söyleyerek, "Spekülatif atakları bertaraf için (faizden başka) birçok enstrüman olduğunu belirtmiştik" dedi.





TAHVİL BONO PİYASASI





Tahvil-bono piyasasında önceki gün yüzde 11.94 seviyesinden kapanan 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.71, valörde son işlemde yüzde 11.52 seviyesindeydi.





Önceki gün yüzde 11.55 seviyesinden kapanan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta yüzde 11.30, valörde son işlemde yüzde 11.23 seviyesindeydi.





Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yetkilisi James McCormack, Türkiye'nin kredi notunun ay sonunda düşürülme riskinin olduğunu ve Fitch'ten bir ekibin şu an Türkiye'de çalışmalar yürüttüğünü söyledi.