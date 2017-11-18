Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi /18 Kasım 2017 11:48

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını da bildirdi.
ERDOĞAN: TCMB'YE MÜDAHALE ETMEDİĞİMİZ İÇİN…

Öte yandan dün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanm, TCMB'ye şu ifadelerle yüklenmişti:

"Merkez Bankası ne diyor? Kaç kere revize ettiniz, söyledikleriniz hiçbiri tutmuyor ya, tutmaz. Merkez Bankalarının bağımsızlığı var müdahale etmeyiniz. E tamam. Müdahale etmediğimiz için bu hale geliyor. 2018 için mali disiplini elden bırakmayacak ancak ekonomiyi de çok fazla sıkmadan, nefes aldıracak bir orta yolu bulmak zorundayız. Bu konuda ilgili bakanlıklarımızın şimdiden sıkı bir çalışma yapması gerekmektedir."
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