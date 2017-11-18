Samanyolu Haber /Dünya / Dev şirket 247 milyon dolarlık davayı kaybetti /18 Kasım 2017 11:57

Dev şirket 247 milyon dolarlık davayı kaybetti

Johnson & Johnson, Kaliforniya'da talk pudrası nedeniyle kanser davasını kazandı. Ancak dakikalar sonra hatalı kalça protezleri nedeniyle Teksas'taki davada 247 milyon dolarlık bir davayı kaybetti.

Dev şirket 247 milyon dolarlık davayı kaybetti

Johnson & Johnson, Kaliforniya'da talk pudrası nedeniyle kanser davasını kazandı. Ancak dakikalar sonra hatalı kalça protezleri nedeniyle Teksas'taki davada 247 milyon dolarlık bir davayı kaybetti.

Hürriyet'in İngiliz gazete Daily Mail'den aktardığı habere göre; Kaliforniya'daki jüri, Johnson & Johnson'ın talk pudrasının kansere yol açan asbest içerdiğini iddia eden kanser hastası bir kadına karşı karar verdi ve şirket davayı kazandı.

5 bin 500'den fazla kişi Johnson & Johnson'a talk pudra nedeniyle dava açtı ancak pudranın asbest içerdiğini iddia eden sadece bir kişi oldu.
Dakikalar sonra Dallas'taki jüri, J&J'nin hatalı kalça replasmanı yüzünden suçlu olduğuna karar verdi. Firma, ortopedi markası tarafından yapılan hatalı kalça protezleri karşısında 247 milyon dolarlık davayı kaybetti.

Tina Herford, şirketin talk esaslı ürünlerinde, asbeste maruz kaldıktan sonra akciğer zarı kanserine (mezotelyoma) yakalandığını iddia etti. Talk pudra nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandığı iddia edilen kadına tazminat olarak ödenecek 417 milyon dolar kararı da mahkeme tarafından geçersiz sayıldı.
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