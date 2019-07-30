Merkez Bankası’ndan alınan kefen parası müteahhitlere gitti

Bütçe açığının yılın ilk beş ayında yüzde 225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, MB’nin 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılması için düzenleme hazırlamıştı. Bu düzenlemeyi içeren torba yasa iki hafta önce Meclis’ten geçmiş, paranın bir bölümünün dün itibariyle Hazine’ye aktarıldığı belirtilmişti.





Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Hazine finansal yönden sorun yaşayan, kaynak bulmakta zorlanan ve müteahhitlere borcu olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu paranın bir bölümünü transfer etti. Bunların başında Karayolları Genel Müdürlüğü ve enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketlerinin olduğu kaydedildi.





Buna göre, Karayolları’nın müteahhitlere 2018 yılından kalma borcunun 2.5 milyar liralık kısmı MB’den alınan parayla ödendi.





Enerji alanında faaliyet gösteren bazı devlet şirketlerinin de borçlarını bir süredir banka kredileriyle çevirmeye çalıştığı, bu şirketlerin zamanı gelen ödemelerini Hazine’den gelen parayla yapabildiği belirtildi.