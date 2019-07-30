'Kaçırılanlar çok zayıflamış, ürkek ruh hali var...'

Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek Şubat ayında ayrı ayrı mekanlardan kafalarına çuval geçirilerek kaçırıldı. Dün ailelerine ulaştırılan haberlerle, uzun süredir haber alınamayan 6 kişiden 4’ünün emniyette olduğu öğrenildi.







6 Kişinin kaçırılması konusunu daha önce de Meclis’te gündeme taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, olayın aydınlatılması için ailelerle görüşmeye devam ediyor.





Gergerlioğlu, altı aydır kayıp olan altı KHK’lıdan dördünün aileleri ile ilk görüşmesini de yaptı. Görüşmeyi, “Sıkıntılı, içe sinmeyen bir görüntü var” sözleri ile değerlendiren Gergerlioğlu, sosyal medyada üzerinden şu açıklamayı yaptı.





“Kaçırılanlarla görüşen eşleri dinledim, hep aynı şeyler… Çok zayıflamışlar, ürkek ruh hali, özel avukat istemiyor, olayın kapatılması, twitter hesaplarının kapanması ve uluslararası başvuruların iptalini istiyorlar. Hep aynı istekler… Sıkıntılı, içe sinmeyen bir görüntü var”



