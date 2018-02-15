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Merkez Bankası: Dolar yıl sonu 4.10 olur
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Merkez Bankası: Dolar yıl sonu 4.10 olur
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15 Şubat 2018 15:56
Merkez Bankası: Dolar yıl sonu 4.10 olur
Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı.
SHABER3.COM
Merkez Bankası'nın Beklenti Anketinde 2018 yıl sonu dolar/TL beklentisi açıklandı.
Buna göre, 2018 yıl sonu dolar kuru beklentisi 4,0970 TL, enflasyon beklentisi yüzde 9,52 oldu.
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