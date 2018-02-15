Samanyolu Haber /Ekonomi / Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu buldu /15 Şubat 2018 16:00

Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu buldu

DİSK, TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan sigortalı istatistiklerini değerlendirdi.

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Raporda geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 981 bine ulaştığı vurgulandı. 

Raporun satır başları şöyle: 

*TÜİK verilerine göre dar tanımlı (standart) işsizlik oranı yüzde 10,3, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.
*Geniş tanımlı işsizlik yüksekliğini koruyor. Kasım 2017 verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 981, geniş tanımlı işsizlik oranı ise 17,6 olarak hesaplandı.
*Genç işsizliği vahametini koruyor. Genç işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak açıklandı.
*Kadın işsizliği yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.
*Genç kadın işsizliği yüzde 25, tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 29,8!
*Yüksek öğrenim işsizliği yüzde 12,2 oldu.
*Ne eğitim ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9 olarak hesaplandı.
*SGK verilerine göre zorunlu sigortalı sayısı artışı 1 milyon 202 bin.
*Kasım 2017 SGK verilerine göre stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 160 bin olarak açıklandı.

Sol.org.tr
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