Merkez Bankası dolar beklentisini yükseltti....









Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti anketi sonuçlarına göre eylül sonu dolar kuru beklentisi 5.8906 TL'den 6.4620 TL'ye geldi.





Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı sonu dolar kuru beklentisi 6.5938 TL (Önceki 5.9663 TL), gelecek 12 ay sonu dolar kuru beklentisi ise 7.0786 TL oldu.





TCMB Beklenti Anketi Eylül ayı sonuçlarına göre ay sonu TÜFE beklentisi %2,13, 2018 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %19,61 oldu. Önceki beklentiler sırasıyla %1,25, %16,45 seviyesindeydi.





Anket sonuçlarına göre Eylül sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi %21,44 oldu. Önceki anket döneminde beklenti %17,75 seviyesindeydi.





2018 yıl sonu cari denge beklentisi 49,67 milyar dolar açık şeklinde gerçekleşti.