Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi dibi gördü /26 Aralık 2018 00:21

Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi dibi gördü

Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni açıkladı. Endeks 118,1 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni açıkladı. Endeks 118,1 puanla tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre anketlerle Türkiye’deki finansal kuruluş yöneticilerinin, iş durumlarıyla ilgili olarak yakın geçmişe ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, finansal hizmetler sektöründeki eğilimleri ölçen endeks, altı yıl boyunca ortalama 167,2 değere sahipti.


Endeks 2014’te 187,3 ile zirveyi görmüştü.

Endeksin alt ölçütlerinden olan son üç aydaki iş durumu da 95,6 ile en düşük oranına ulaştı. İş durumunda altı yılın ortalaması 162’ydi.

En düşük seviyeye ulaşan bir diğer ölçüt de son üç ayda hizmetlere olan talepti. Altı yılın ortalaması 169,2 iken Aralık 2018 değeri 110 olarak açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası açıkladı: Finansal Hizmetler Güven Endeksi... Sonraki Haber >>

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Dükkanını dağıtan çifte, elektrikli testere ile saldırdı

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

Hatalı yüklenen kamyonet devrildi

İyi parti grubunda esnafın isyanı

İyi parti grubunda esnafın isyanı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Macron'un yanındaki asker bayıldı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:30:25