Medvedev'in imzaladığı kararnameye göre yaptırım uygulananlara 245 Ukrayna vatandaşı ile çoğu enerji ve savunma sektörlerinde olmak üzere yedi şirket daha eklendi. Böylece kasım ayı başında açıklanan "kara listede" yer alan Ukrayna vatandaşlarının sayısı 567'ye, şirketlerin sayısı da 75'e çıktı.





Listeye eklenenler arasında Odessa Belediye Başkanı ve diğer bazı üst düzey Ukraynalı yetkililer de bulunuyor.







