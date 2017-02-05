Merkel'in partisiyle Sosyal Demokratlar arasındaki fark kapanıyor

Yapılan son ankette Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in başında olduğu muhafazakar ittifak ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki fark yüzde 4'e geriledi.





Bild am Sonntag tarafından yapılan haberde bunun son yılların en düşük farkı olduğu belirtilirken, geçtiğimiz hafta Martin Schulz'un başına geçtiği Sosyal Demokratların, yüzde 29 destek aldıkları belirtiliyor.





Merkel'i destekleyen CDU ve CSU'nun aldığı oy yüzde 33'e gerilerken, tercihlerde bir haftada yaşanan farkın çok büyük olduğu bildiriliyor.





Schulz'un eski Sosyal Demokrat seçmenlerin desteğini alabildiği öne sürülüyor