Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener İstiklal Savaşı ilan etti /05 Şubat 2017 16:55

Meral Akşener İstiklal Savaşı ilan etti

MHP'den ihraç edilen Genel Başkan adayı Meral Akşener’e göre anketler yüzde 60 civarında ‘Hayır’ı gösteriyor.

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MHP’den ihraç edilen partinin başkan adaylarından Meral Akşener, referandum için yapılan kamuoyu yoklamalarının yüzde 55-60 bandında ‘Hayır’ oyunu gösterdiğini belirterek, “İstiklal Savaşı’nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Bu anayasaya ‘Hayır’ denilmesini sağlayacağız” dedi

Akşener MHP liderliğine soyununca partiden ihraç edilmiş, gerekçelerden biri olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastederek kullandığı ‘başparalel’ ifadesi gösterilmişti.

‘Hanımefendilere sesleniyorum’

Akşener sözlerine şöyle başladı: “Bu referandumda geçecek olan anayasa değişikliği, Türkiye için, insanımız için, Türk dış politikası için ve hatta Türkiye’yi çok sevdiğini iddia edip tek bir kişinin yönetiminde çok daha hızlı hareket edilebileceğini söyleyenler için bile son derece sakıncalı. O iddia sahiplerini de yarın çok büyük zora sokacak bir anayasa değişikliğine hayırlı bir şekilde ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini herkese anlatacağız.”

Konuşması “Başbakan Meral” sloganları ile kesilen Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin her açıdan yanlış olduğunu savundu.

“Hanımefendilere sesleniyorum” diyen Akşener şöyle devam etti: “Ellerimize kınalarımızı yakacağız, yola düşeceğiz. Kınalı ellerimizle İstiklal Savaşı’nda nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Bu anayasaya ‘Hayır’ denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır.”

‘Tüm kesimlerle konuşulmalıydı’

Kamouyu araştırmalarından yüzde 55-60 bandında ‘Hayır’ çıktığını aktaran Akşener, “Bir anayasa değişikliği yapılabilirdi ama toplumun tüm kesimleriyle konuşulması gerekirdi” dedi.

Akşener’in geçen aralık ayında Yalova’da yapmayı düşündüğü konferans, o gün MHP’nin Çınarcık ilçesinde yaptığı ilçe kongresi gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
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