Meral Akşener İstiklal Savaşı ilan etti

Akşener MHP liderliğine soyununca partiden ihraç edilmiş, gerekçelerden biri olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kastederek kullandığı ‘başparalel’ ifadesi gösterilmişti.





‘Hanımefendilere sesleniyorum’





Akşener sözlerine şöyle başladı: “Bu referandumda geçecek olan anayasa değişikliği, Türkiye için, insanımız için, Türk dış politikası için ve hatta Türkiye’yi çok sevdiğini iddia edip tek bir kişinin yönetiminde çok daha hızlı hareket edilebileceğini söyleyenler için bile son derece sakıncalı. O iddia sahiplerini de yarın çok büyük zora sokacak bir anayasa değişikliğine hayırlı bir şekilde ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini herkese anlatacağız.”





Konuşması “Başbakan Meral” sloganları ile kesilen Akşener, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin her açıdan yanlış olduğunu savundu.



