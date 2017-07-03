Merkel'den Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Merkel ve kardeş partisi kararını verdi: Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini reddediyoruz





Almanya’da genel seçimlere üç ay kala Başbakan Merkel ve kardeş parti lideri Seehofer seçim programını açıkladı. Başbakan Merkel seçim programında, Türkiye’nin stratejik ve ekonomik önemini vurgularken, AB üyeliğine karşı çıktı.





Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel ve kardeş parti Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer üzerinde anlaşmaya vardıkları seçim programını CDU Merkezi’nde ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.





İki partinin seçim programında Türkiye’ye yine ayrı bir yer verildi. Programda şöyle denildi: “Biz Türkiye’nin hem Avrupa hem bizim ülkelerimizde yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler açısından stratejik ve ekonomik önemini biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’yle AB arasında ilişkileri daha derinleştirmek istiyoruz. Sıkı ve özel bir işbirliği hem Avrupa’daki hem de Türkiye’deki insanların yararına. Türkiye ile AB arasında mümkün olduğunca güçlü bir işbirliği, dış ve güvenlik politikaları sorunlarında stratejik işbirliklerinden yanayız.”





“TAM ÜYELİĞE KARŞI”





Programda, “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini reddediyoruz, çünkü üyelik şartlarını yerine getirmiyor. Türkiye’de hukuk devleti, özellikle ifade ve basın özgürlüğü konularında yaşanan son gelişmelerden ise büyük endişe duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Programda Türkiye AB arasındaki mülteci sözleşmesinin başka ülkelerle yapılacak benzeri sözleşmeler için örnek alınması vurgulandı. 2015’te yaşanan bir mülteci göçünün tekrar etmemesi gerektiği belirtilen programda, Almanya ve Fransa “Avrupa’nın motor gücü” olarak nitelendirildi.