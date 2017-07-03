Erdoğan hep Fransa'yı örnek gösteriyordu

Fransa OHAL'i kaldırıyor





Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki terör saldırılarının ardından ilan edilen ve tartışma yaratan olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağını açıkladı. Macron, “Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransa’da özgürlükleri yeniden tesis edeceğim. Bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin garantisidir” dedi.





Versailles Sarayı’nda Fransız parlamentosunun iki kanadından Fransız vekillere hitaben özel bir konuşma yapan Macron, seçim programında vaat ettiği kurumsal reformların parlamentoda kabul edilmemesi halinde referandum düzenleyerek doğrudan halka gidebileceğini de açıkladı. Macron, milletvekillerinin sayısının üçte bir oranında azaltmayı planladığını ve bakanlara özel mahkemeyi de kaldırmayı planladığını yineledi.