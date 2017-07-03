Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hep Fransa'yı örnek gösteriyordu /03 Temmuz 2017 19:07

Erdoğan hep Fransa'yı örnek gösteriyordu

Fransa'da terör saldırıları nedeniyle Kasım 2015'te ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü hal kaldırılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransa'da özgürlükleri yeniden tesis edeceğim" dedi.

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Fransa OHAL'i kaldırıyor

Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki terör saldırılarının ardından ilan edilen ve tartışma yaratan olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağını açıkladı. Macron, “Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransa’da özgürlükleri yeniden tesis edeceğim. Bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin garantisidir” dedi.

Versailles Sarayı’nda Fransız parlamentosunun iki kanadından Fransız vekillere hitaben özel bir konuşma yapan Macron, seçim programında vaat ettiği kurumsal reformların parlamentoda kabul edilmemesi halinde referandum düzenleyerek doğrudan halka gidebileceğini de açıkladı. Macron, milletvekillerinin sayısının üçte bir oranında azaltmayı planladığını ve bakanlara özel mahkemeyi de kaldırmayı planladığını yineledi. 
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